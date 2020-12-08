Советник Ельцина назвал, кто развалил СССР 

Шахрай — один из авторов Беловежского соглашения о ликвидации СССР. Он отказался считать себя или Ельцина виновником распада СССР.

По его словам, когда Ельцин прибыл на переговоры в Вискули, «из 15 союзных республик тринадцати уже не было».

«Они использовали бездумное и преступное право свободного выхода из СССР, записанное Сталиным в первую Конституцию СССР и воспроизведенное во всех последующих наших конституциях», — рассказал он.

Шахрай признался, что для него прекращение существования Советского Союза стало «ужасной трагедией».

«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», — заявил он.

По словам советника, процесс развала СССР запустил Михаил Горбачев , когда он, «обиженный на ГКЧП», предложил всем «честным коммунистам» выйти из КПСС

Также Шахрай напомнил, что договор ратифицировали в Верховном Совете РСФСР, который на 86% состоял из коммунистов . Лишь шесть депутатов выступили против.

Шахрай считает, что подписание Беловежских соглашений было надеждой на сохранение того, что осталось. Особенно, если учесть, что тогда начиналась война в Югославии, конфликт шел в Нагорном Карабахе.