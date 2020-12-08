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Москва

Советник Ельцина назвал, кто развалил СССР 

Вероника Полынина 58 минут назад
Советник Ельцина назвал, кто развалил СССР
Фото: РИА Новости
Советник президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай в интервью «Взгляду» рассказал о развале СССР и назвал виновных в распаде страны.
Шахрай — один из авторов Беловежского соглашения о ликвидации СССР. Он отказался считать себя или Ельцина виновником распада СССР.
По его словам, когда Ельцин прибыл на переговоры в Вискули, «из 15 союзных республик тринадцати уже не было».

«Они использовали бездумное и преступное право свободного выхода из СССР, записанное Сталиным в первую Конституцию СССР и воспроизведенное во всех последующих наших конституциях», — рассказал он.

Шахрай признался, что для него прекращение существования Советского Союза стало «ужасной трагедией».

«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», — заявил он.

По словам советника, процесс развала СССР запустил Михаил Горбачев, когда он, «обиженный на ГКЧП», предложил всем «честным коммунистам» выйти из КПСС.
Также Шахрай напомнил, что договор ратифицировали в Верховном Совете РСФСР, который на 86% состоял из коммунистов. Лишь шесть депутатов выступили против.
Шахрай считает, что подписание Беловежских соглашений было надеждой на сохранение того, что осталось. Особенно, если учесть, что тогда начиналась война в Югославии, конфликт шел в Нагорном Карабахе.
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Комментарии 6
Политика , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , Сергей Шахрай , КПРФ , КПСС , Деловая газета "Взгляд"
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