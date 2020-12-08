Госдума отклонила законопроект о бэби-боксах 

Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила в первом чтении законопроект о бэби-боксах, который находился на рассмотрении ГД с 2017 года.

Авторы проекта, депутаты ГД и сенаторы, предполагали наделить регионы правом самостоятельно принимать решение об установке бэби-боксов или отказе от них. Кроме того, законопроектом предлагается создание специализированных мест для анонимного оставления ребенка именно в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Как отмечается в заключении на проект профильного комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, законопроект не содержит правовых оснований и условий, которые являлись бы "основой" для принятия решения органом власти субъекта РФ о создании мест для анонимного оставления ребенка. Кроме того, в представленной редакции проекта не прописано, как будет определяться фактический возраст ребенка (в проекте указан возраст оставляемых новорожденных — "до четырех недель"), а также не определены последствия нарушения такого условия. Кроме того, документ не устанавливает порядок учета детей, оставленных в бэби-боксах, а также механизм контроля за их дальнейшей судьбой.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил журналистам, что доработанный вариант проекта будет перевнесен в Думу в начале 2021 года. Он отметил, что документ в его первоначальном виде "требует серьезной доработки". Неверов добавил, что проблема требует решения, но "продуманного и взвешенного", проект будет доработан с учетом мнения медицинского сообщества, экспертов и регионального опыта. По его данным, сегодня в 16 субъектах Российской Федерации существуют "окна жизни".