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Советник Ельцина назвал виновника распада СССР 

РИА Новости 58 минут назад
Советник Ельцина назвал виновника распада СССР
Фото: © Александр Натрускин
Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. Это заявление он сделал в интервью газете "Взгляд", приуроченном к годовщине подписания Беловежских соглашений.
По словам Шахрая, сам договор лишь фиксировал развал Советского Союза, но не был его причиной.

"Это все равно, что обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего. Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?" — провел аналогию он.

Бывший советник Ельцина также напомнил, что соглашения требовали ратификации в парламентах всех трех республик, которую поддержали подавляющее большинство депутатов.
По мнению Шахрая, уже к середине осени 1991 года были утрачены последние шансы сохранить СССР.

"Главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС", — заявил он.

Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.
Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
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Комментарии 7
Политика , Михаил Горбачев , Сергей Шахрай , КПСС , Деловая газета "Взгляд"
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