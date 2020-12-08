Советник Ельцина назвал виновника распада СССР 

Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. Это заявление он сделал в интервью газете "Взгляд", приуроченном к годовщине подписания Беловежских соглашений.

По словам Шахрая, сам договор лишь фиксировал развал Советского Союза, но не был его причиной.

"Это все равно, что обвинить врача, который по скорой помощи приехал, в том, что он выписал свидетельство о смерти умершего. Понимал ли врач, какую бумагу подписывает?" — провел аналогию он.

Бывший советник Ельцина также напомнил, что соглашения требовали ратификации в парламентах всех трех республик, которую поддержали подавляющее большинство депутатов.

По мнению Шахрая, уже к середине осени 1991 года были утрачены последние шансы сохранить СССР.

"Главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС", — заявил он.

Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.

Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.