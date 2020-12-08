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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 

Российская Газета и ещё 2 27 минут назад
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Президент наградил медицинских работников за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Орден Дружбы получила главный врач столичной клинической больницы №1 "Группы компаний "Медси" Татьяна Шаповаленко. Несколько работников этой больницы и заместитель главного врача по хирургии Клиники научной медицины отмечены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Такой же медали удостоены работники фармацевтики — за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Свыше десяти медиков награждены орденом Пирогова.
Медали Луки Крымского удостоена сотрудница Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Ольга Семенова.
Также Путин наградил руководство предприятия, выпускающего гидроксихлорохин от коронавируса, орденами Дружбы и Почета.
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