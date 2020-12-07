Захарова оценила выборы в Венесуэле

"Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны", — отметили в министерстве.