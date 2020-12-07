Захарова оценила выборы в Венесуэле

"Участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности. Серьезных нарушений не выявлено", — подчеркнула она.
"Исходим из того, что обновленная Национальная ассамблея станет репрезентативной площадкой для конструктивного диалога всех политических сил по решению стоящих перед страной задач, преодолению существующих в венесуэльском обществе разногласий в переговорном русле", — заявила Захарова.
"Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны", — отметили в министерстве.
"Те, кто бойкотировал выборы, очевидно, не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть", — добавила представитель МИД России.