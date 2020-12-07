Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Захарова: выборы в Венесуэле соответствовали высоким стандартам прозрачности и демократии 

ТАСС 23 минуты назад
Захарова оценила выборы в Венесуэле
Фото: ТАСС
Выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы прошли в соответствии со стандартами прозрачности и демократии, серьезных нарушений не выявлено. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности. Серьезных нарушений не выявлено", — подчеркнула она.

Россия рассчитывает, что Национальная ассамблея Венесуэлы после состоявшихся выборов станет площадкой для конструктивного диалога всех политических сил

"Исходим из того, что обновленная Национальная ассамблея станет репрезентативной площадкой для конструктивного диалога всех политических сил по решению стоящих перед страной задач, преодолению существующих в венесуэльском обществе разногласий в переговорном русле", — заявила Захарова.

Заявления со стороны отдельных правительств о непризнании результатов парламентских выборов в Венесуэле свидетельствуют об их неспособности проявить уважение к волеизъявлению венесуэльских граждан.

"Заявления о непризнании результатов венесуэльских выборов со стороны отдельных правительств, которые несмотря на имевшиеся приглашения отказались направить наблюдателей в Венесуэлу, свидетельствуют об их неспособности принять объективную реальность, проявить уважение к волеизъявлению миллионов венесуэльских граждан, пришедших на избирательные участки и в соответствии с конституцией реализовавших право проголосовать за будущее своей страны", — отметили в министерстве.

"Те, кто бойкотировал выборы, очевидно, не готовы к открытому соперничеству посредством участия в демократических процедурах и предпочитают неконституционные схемы борьбы за власть", — добавила представитель МИД России.

Видео дня. Сергей Шнуров бросил пить и писать матерные стихи
ТАСС: последние новости
Меркель в разговоре с Путиным обсудила инцидент с Навальным Меркель в разговоре с Путиным обсудила инцидент с Навальным Лавров и глава МИД Армении обсудят ход реализации заявления по Нагорному Карабаху Лавров и глава МИД Армении обсудят ход реализации заявления по Нагорному Карабаху Захарова назвала политической агрессией призыв США к мораторию на "Северный поток - 2" Захарова назвала политической агрессией призыв США к мораторию на "Северный поток - 2"
Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса закрыла багажную полку ногой с разворота и попала на видео
00:05
Стюардесса закрыла багажную полку ногой с разворота и попала на видео
В мире Интернет
Участницы конкурса красоты в Таиланде свалились с моста и попали на видео
00:01
Участницы конкурса красоты в Таиланде свалились с моста и попали на видео
В мире
Наездницы подрались с охраной Заксобрания Петербурга и попали на видео
01:13
Наездницы подрались с охраной Заксобрания Петербурга и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео нападения на девочку в Нижневартовске
00:18
Опубликовано видео нападения на девочку в Нижневартовске
Происшествия
Курьер доставил клиентам упавшую на землю еду и попал на видео
01:54
Курьер доставил клиентам упавшую на землю еду и попал на видео
В мире Общество
Появилось видео с места аварии на МКАД
00:20
Появилось видео с места аварии на МКАД
Происшествия
НЛО в небе над Турцией попал на видео
03:27
НЛО в небе над Турцией попал на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий наводнения в Италии
02:05
Опубликовано видео последствий наводнения в Италии
Происшествия
Массовое побоище на американском футболе попало на видео
01:48
Массовое побоище на американском футболе попало на видео
В мире Происшествия
Последствия беспорядков в Париже попали на видео
00:46
Последствия беспорядков в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение