Кудрин отреагировал на стрельбу Чубайса из гаубицы

Все новости на карте

Ранее экс-глава "Роснано" разместил снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости "в ознаменование новой миссии".

Кудрин обратил внимание, что на фото запечатлена гаубица Д-30.

"По военной специальности нас на таких учили", — уточнил глава Счетной палаты.

Позже Кудрин признался, что не обратил внимания на подпись к снимку, где указывалось название оружия.

"Да, пропустил, что именно она и есть", — написал он.

В ответ Чубайс в шутку отметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты указать ему на ошибки.

"Разрешите получить замечания по технике стрельбы?" — обратился он к Кудрину.

Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее Чубайс занимал должность главы "Роснано" на протяжении 12 лет.