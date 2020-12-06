Кудрин отреагировал на стрельбу Чубайса из гаубицы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал публикацию Анатолия Чубайса в Facebook о стрельбе из гаубицы.
Ранее экс-глава "Роснано" разместил снимок, на котором он делает выстрел от Петропавловской крепости "в ознаменование новой миссии".
Кудрин обратил внимание, что на фото запечатлена гаубица Д-30.
"По военной специальности нас на таких учили", — уточнил глава Счетной палаты.
Позже Кудрин признался, что не обратил внимания на подпись к снимку, где указывалось название оружия.
"Да, пропустил, что именно она и есть", — написал он.
В ответ Чубайс в шутку отметил, что "артиллеристам видней" и попросил главу Счетной палаты указать ему на ошибки.
"Разрешите получить замечания по технике стрельбы?" — обратился он к Кудрину.
Несколько дней назад Чубайса назначили спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Ранее Чубайс занимал должность главы "Роснано" на протяжении 12 лет.