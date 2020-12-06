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Чубайс выстрелил из пушки 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Чубайс выстрелил из пушки
Фото: РИА Новости
Назначенный спецпредставителем президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Петербурга. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)», — написал Чубайс.

Его пост прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он написал:

«Похожа на гаубицу 122 мм, Д-30. По военной специальности нас на таких учили».

Чубайс ушел из большого нано
Другие пользователи предложили Чубайсу выстрелить с «Авроры» по Зимнему дворцу.
2 декабря президент России Владимир Путин объявил об уходе Чубайса с поста главы компании «Роснано», которой он руководил с 2011 года. Последним днем его работы стало 3 декабря.
4 декабря глава государства назначил Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями.
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Политика , Алексей Кудрин , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Счетная палата , Санкт-Петербург
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