В пятницу Трамп подписал принятый конгрессом "Акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова

"Почему возникла эта проблема? Потому что Соединённые Штаты Америки, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Спорт — это имидж государства, спорт — это действительно квинтэссенция достижения в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать, по общим правилам они не могут, это противоречит их внутренней идеологии", — сказала она в эфире телеканала "Звезда".

Захарова отметила, что США никогда не признают собственные поражения, неудачи и неспособности возглавить "некое движение, в котором они принимают участие".

"Вот так у них всё там устроено. Поэтому они просто берут — либо выводят себя из-под действия существующих правил и норм, либо переписывают их под себя, либо придумывают вообще некую такую виртуальную реальность, которую и заставляют всех остальных принять как реальность настоящую", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что "Акт Родченкова" позволит США объяснить отсутствие успехов в традиционных для Америки видах спорта.