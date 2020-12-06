"Почему возникла эта проблема? Потому что Соединённые Штаты Америки, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Спорт — это имидж государства, спорт — это действительно квинтэссенция достижения в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать, по общим правилам они не могут, это противоречит их внутренней идеологии", — сказала она в эфире телеканала "Звезда".
"Вот так у них всё там устроено. Поэтому они просто берут — либо выводят себя из-под действия существующих правил и норм, либо переписывают их под себя, либо придумывают вообще некую такую виртуальную реальность, которую и заставляют всех остальных принять как реальность настоящую", — добавила официальный представитель МИД РФ.
"Как можно объяснить, что они (США — Прим. ред.) являются лидерами, о чём заявляют на весь мир, и при этом не выигрывать в традиционных для себя видах спорта. Это ж надо как-то объяснять. А объяснять можно очень просто. Они рассказывают про страшную Россию, они рассказывают про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех. Вот все виды мифов и легенд. Вот этот акт, законопроект, собственно говоря, обнажил их интересы", — сказала Захарова.