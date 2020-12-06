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Захарова прокомментировала подписание Трампом «Акта Родченкова» 

РИА Новости 11 минут назад
«Вот так у них всё там устроено»
Фото: Пресс-служба МИД РФ
Подписание президентом США Дональдом Трампом "Акта Родченкова" стало следствием привычки Америки доминировать в очень многих сферах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу Трамп подписал принятый конгрессом "Акт Родченкова" о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

"Почему возникла эта проблема? Потому что Соединённые Штаты Америки, мне кажется, за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Спорт — это имидж государства, спорт — это действительно квинтэссенция достижения в целом ряде сфер. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать, по общим правилам они не могут, это противоречит их внутренней идеологии", — сказала она в эфире телеканала "Звезда".

Захарова отметила, что США никогда не признают собственные поражения, неудачи и неспособности возглавить "некое движение, в котором они принимают участие".

"Вот так у них всё там устроено. Поэтому они просто берут — либо выводят себя из-под действия существующих правил и норм, либо переписывают их под себя, либо придумывают вообще некую такую виртуальную реальность, которую и заставляют всех остальных принять как реальность настоящую", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что "Акт Родченкова" позволит США объяснить отсутствие успехов в традиционных для Америки видах спорта.

"Как можно объяснить, что они (США — Прим. ред.) являются лидерами, о чём заявляют на весь мир, и при этом не выигрывать в традиционных для себя видах спорта. Это ж надо как-то объяснять. А объяснять можно очень просто. Они рассказывают про страшную Россию, они рассказывают про всемирный какой-нибудь заговор, сети допинговые, которые окутали всех. Вот все виды мифов и легенд. Вот этот акт, законопроект, собственно говоря, обнажил их интересы", — сказала Захарова.

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Политика , Григорий Родченков , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , Всемирное антидопинговое агентство , ТК "Звезда"
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