Украина перешла к пустым угрозам в адрес России

Леонид Кравчук
заявил о намерении Украины
«просить и требовать» у Запада отключения России
от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву
добиться желаемого результата на этот раз?
Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил
, что Россию в качестве санкции можно отключить от международной системы платежей SWIFT в случае, если до конца 2020 года ситуацию в регионе не удастся урегулировать.
Начало 2021 года, по его мнению, ознаменует собой «новый стандарт понимания ситуации» Киевом, «поиск новых влияний» и «предложений относительно давления» на Россию.
«Это могут быть, скажем, санкции, которые называются «международная расчетная система». Украина «будет это просить и требовать этого», как и «других санкций», — сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24».
«Если Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова», — отметил он, добавив, что «это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам».
SWIFT — это международная и межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году в Бельгии
. Систему учредили 248 банков из нескольких десятков стран. Сейчас к ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 государствах мира. США угрожали
ввести санкции в отношении самой платежной системы, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями. Правда, в SWIFT западных санкций не испугались
.
Москву также пытались запугать возможным отключением от SWIFT. Например, в 2014 году Европарламент предложил ЕС
пойти на такой шаг, однако Брюссель не стал этого делать. Позже, в 2018 году, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
выступил с аналогичной идеей, но должной реакции она не возымела. В Госдуме
тогда сравнили
возможное отключение России от SWIFT с выстрелом «не в ногу, а повыше», а сейчас и вовсе считают откровенным «хайпом»
.
Также за последние годы в России создана и успешно функционирует собственная платежная система «Мир»
. Это позволяет спокойно реагировать на любые потенциальные финансовые угрозы со стороны Запада, считают эксперты.
Что касается переговорного процесса по Донбассу, то Кравчуку и его команде удалось завести его в тупик. В конце ноября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов
заявлял, что Киев делает все
для обострения конфликта с Донбассом, а недавно предложенный Украиной план действий
по урегулированию конфликта противоречит
Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.
Кравчук, в свою очередь, угрожал
«самостоятельным решением вопроса Донбасса в случае, если Россия выйдет из Минских соглашений». Подобные заявления встревожили представителя ОБСЕ
Хайди Грау, а Грызлов призвал Кравчука «думать, прежде чем делать такие заявления».
При этом в пятницу вооруженные силы Украины активизировали обстрелы в Донбассе и применили
вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. По мнению источников газеты ВЗГЛЯД в правительстве ДНР, действия украинских силовиков могли быть вызваны участием делегаций Донецка и Луганска в неформальном заседании Совета Безопасности ООН
, где представителям Донбасса удалось донести свою позицию до половины мира
.
«Теперь Кравчук делает очередное радикальное заявление, которое ставит под вопрос его адекватность. Очевидно, что он не в состоянии реализовать свои угрозы. Учитывая буквально фейерверк его разномастных выступлений, он перестает быть переговорщиком, с которым можно о чем-либо договориться», — сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
«Больше того, когда Кравчук озвучивает какие-то дедлайны и конечные сроки — это ровным счетом ничего не значит. 2 января 2021 года Леонид Макарович может обозначить новый дедлайн, и что тогда?» — задается вопросом собеседник.
По его словам, все это демонстрирует «зависимость Украины от внешнего управления» и упование официального Киева на западных партнеров.
«Заявление Кравчука — это пустая болтовня, — соглашается с Мирошником генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Во-первых, не Украина распоряжается SWIFT. Это даже не американская система. Потому технологически отключить Россию от SWIFT можно лишь благодаря координации усилий большого числа игроков».
«Во-вторых, отключение России от SWIFT создаст очень серьезные дополнительные риски — политические и финансовые. Такой шаг подорвет надежность системы и неизбежно породит сомнения у других участников сообщества. Например, у Китая. Это, в свою очередь, ускорит поиск альтернативных или параллельных систем международных расчетов, в чем страны Запада не заинтересованы», — пояснил собеседник.
«Если учесть количество проблем в экономике США и Европы, которые связаны с пандемией, мне кажется, что предложение Кравчука особых перспектив не имеет», — подчеркнул Кортунов.
«Кроме того, мы до сих пор наблюдаем довольно двусмысленное отношение украинского правительства к Минским соглашениям. Некоторые политики рассматривают их, как предательство национальных интересов Украины, и выступают за внесение правок в текст документа. Но в таком случае нельзя одновременно призывать Россию к выполнению Минских соглашений и требовать их изменить», — отмечает эксперт.
«Потому заявление Кравчука — это, повторюсь, пустая болтовня, желание наказать Россию и попытка напомнить о проблеме Донбасса. Да, проблема действительно существует, но предложения Кравчука вряд ли будут иметь практические последствия», — резюмировал Кортунов.
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