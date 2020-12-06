Украина перешла к пустым угрозам в адрес России

Леонид Кравчук заявил о намерении Украины «просить и требовать» у Запада отключения России от международной системы платежей SWIFT, если до Нового года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. Это не первый подобный призыв, звучащий в контексте украинского кризиса, однако ранее дальше угроз дело не заходило. Удастся ли Киеву добиться желаемого результата на этот раз?

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил , что Россию в качестве санкции можно отключить от международной системы платежей SWIFT в случае, если до конца 2020 года ситуацию в регионе не удастся урегулировать.

Начало 2021 года, по его мнению, ознаменует собой «новый стандарт понимания ситуации» Киевом, «поиск новых влияний» и «предложений относительно давления» на Россию.

«Это могут быть, скажем, санкции, которые называются «международная расчетная система». Украина «будет это просить и требовать этого», как и «других санкций», — сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24».

«Если Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова», — отметил он, добавив, что «это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам».

SWIFT — это международная и межбанковская система передачи информации и совершения платежей, основанная в 1973 году в Бельгии . Систему учредили 248 банков из нескольких десятков стран. Сейчас к ней подключены более 11 тыс. крупнейших организаций примерно в 200 государствах мира. США угрожали ввести санкции в отношении самой платежной системы, в случае если она будет оказывать услуги тем, кто находится под санкциями. Правда, в SWIFT западных санкций не испугались

предложил Москву также пытались запугать возможным отключением от SWIFT. Например, в 2014 году Европарламент ЕС пойти на такой шаг, однако Брюссель не стал этого делать. Позже, в 2018 году, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выступил с аналогичной идеей, но должной реакции она не возымела. В Госдуме тогда сравнили возможное отключение России от SWIFT с выстрелом «не в ногу, а повыше», а сейчас и вовсе считают откровенным «хайпом»

Также за последние годы в России создана и успешно функционирует собственная платежная система «Мир» . Это позволяет спокойно реагировать на любые потенциальные финансовые угрозы со стороны Запада, считают эксперты.

Что касается переговорного процесса по Донбассу, то Кравчуку и его команде удалось завести его в тупик. В конце ноября полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом, а недавно предложенный Украиной план действий по урегулированию конфликта противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

Кравчук, в свою очередь, угрожал «самостоятельным решением вопроса Донбасса в случае, если Россия выйдет из Минских соглашений». Подобные заявления встревожили представителя ОБСЕ Хайди Грау, а Грызлов призвал Кравчука «думать, прежде чем делать такие заявления».

«Теперь Кравчук делает очередное радикальное заявление, которое ставит под вопрос его адекватность. Очевидно, что он не в состоянии реализовать свои угрозы. Учитывая буквально фейерверк его разномастных выступлений, он перестает быть переговорщиком, с которым можно о чем-либо договориться», — сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Больше того, когда Кравчук озвучивает какие-то дедлайны и конечные сроки — это ровным счетом ничего не значит. 2 января 2021 года Леонид Макарович может обозначить новый дедлайн, и что тогда?» — задается вопросом собеседник.

По его словам, все это демонстрирует «зависимость Украины от внешнего управления» и упование официального Киева на западных партнеров.

«Заявление Кравчука — это пустая болтовня, — соглашается с Мирошником генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Во-первых, не Украина распоряжается SWIFT. Это даже не американская система. Потому технологически отключить Россию от SWIFT можно лишь благодаря координации усилий большого числа игроков».

«Во-вторых, отключение России от SWIFT создаст очень серьезные дополнительные риски — политические и финансовые. Такой шаг подорвет надежность системы и неизбежно породит сомнения у других участников сообщества. Например, у Китая. Это, в свою очередь, ускорит поиск альтернативных или параллельных систем международных расчетов, в чем страны Запада не заинтересованы», — пояснил собеседник.

«Если учесть количество проблем в экономике США и Европы, которые связаны с пандемией, мне кажется, что предложение Кравчука особых перспектив не имеет», — подчеркнул Кортунов.

«Кроме того, мы до сих пор наблюдаем довольно двусмысленное отношение украинского правительства к Минским соглашениям. Некоторые политики рассматривают их, как предательство национальных интересов Украины, и выступают за внесение правок в текст документа. Но в таком случае нельзя одновременно призывать Россию к выполнению Минских соглашений и требовать их изменить», — отмечает эксперт.