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Москва

Россия ответила на провокацию США с Курилами 

Майк Габриелян 53 минуты назад
В Госдуме заявили, что власти США заранее готовили провокацию с признанием Курил японскими в правилах о грин-картах. В документах американской лотереи утверждается, что люди, родившиеся на острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Эторофу относятся к Японии, и им надо платить налог в этой стране.
США признали уроженцев Курил японцами
Первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что правительство США выстраивает антироссийскую политику, и наша страна должна на это отреагировать.

«Шаг вполне понятный и, безусловно, антироссийский. Мы должны отвечать на такие вещи. Я думаю, что МИД РФ уже отрабатывает способы реагирования», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата, такие провокации не появляются случайно или по недосмотру, а готовятся заблаговременно. Это подчёркивает, что администрации в Вашингтоне могут меняться, а антироссийская политика выстраивается на долгий срок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что японская газета привела скриншот специального официального разъяснения госдепартамента США по поводу «грин-карт», в котором говорится: «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии.
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Политика , Видео , Дмитрий Новиков , МИД , Комитет госдумы по международным делам , Госдеп США , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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