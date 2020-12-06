Россия ответила на провокацию США с Курилами 

Госдуме заявили, что власти США заранее готовили провокацию с признанием Курил японскими в правилах о грин-картах. В документах американской лотереи утверждается, что люди, родившиеся на острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Эторофу относятся к Японии , и им надо платить налог в этой стране.

«Шаг вполне понятный и, безусловно, антироссийский. Мы должны отвечать на такие вещи. Я думаю, что МИД РФ уже отрабатывает способы реагирования», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

По мнению депутата, такие провокации не появляются случайно или по недосмотру, а готовятся заблаговременно. Это подчёркивает, что администрации в Вашингтоне могут меняться, а антироссийская политика выстраивается на долгий срок.