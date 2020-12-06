«Надо все-таки помнить, кому Курильские острова нужны больше японцам или американцам? Вот здесь все и начинается. Я так полагаю, исходя из ситуации с [островом] Окинавой, то есть американцы, как победители имеют право размещать свои войска на территории Японии. Первым, что они сделают, если Курильские острова перейдут Японии, тут же разместят свои базы, ракеты», — рассказал URA.RU Ярулин.