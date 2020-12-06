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Москва

Политолог раскрыл страшный сценарий для Курильских островов 

Ura.Ru 2 часа назад
Курильские острова имеют стратегическое значение для США, поэтому американцы хотят разместить там свои военные базы. В связи с этим они будут оказывать всяческую поддержку Японии. Об этом URA.RU заявил доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии и регионоведения, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
Ранее на сайте Государственного департамента США появилась информация, что люди, родившиеся на Курильских островах, являются японцами. В правилах получения грин-карт говорится, что лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп относятся к Японии.

«Надо все-таки помнить, кому Курильские острова нужны больше японцам или американцам? Вот здесь все и начинается. Я так полагаю, исходя из ситуации с [островом] Окинавой, то есть американцы, как победители имеют право размещать свои войска на территории Японии. Первым, что они сделают, если Курильские острова перейдут Японии, тут же разместят свои базы, ракеты», — рассказал URA.RU Ярулин.

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По мнению политолога, давление на Россию по Курильским островам будет нарастать. Он подчеркнул, что России следует усилить свою политику в регионе.

«Мы видим эти японские карты, где острова входят в состав Японии. Идет то, что называется «мягкая сила». Сейчас в рамках мирового сообщества все больше и больше проводят идею о том, что это японские острова. Вот эта «мягкая сила» во многом давление именно на жителей Дальнего востока», — объяснил Ярулин.

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Политика , Видео , Госдеп США
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