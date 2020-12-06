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Чубайс прокомментировал назначение на новую работу 

Deita.ru 1 час назад
Чубайс прокомментировал свое назначение
Фото: deita.ru
Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса на должность своего специального представителя по связям с международными организациями, сообщает ИА DEITA.RU. Сам экс-руководитель госкорпорации "Роснано" прокомментировал назначение на свою новую работу в своём личном аккаунте в социальной сети Facebook.
По его словам, ему уже не раз приходилось заниматься важными делами для страны, которые были не очень приятны ему самому.
Однако, на сей раз та работа, которую ему поручил президент, и важна для России в целом, и интересна ему лично одновременно.
Примечательно, что сразу же после того, как Чубайс был уволен со своей прошлой должности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что бывший глава "Роснано" уже точно не будет ни госслужащим, ни сотрудником администрации Путина.
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Политика , Дмитрий Песков , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Администрация Президента РФ , РИА "Дейта"
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