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Москва

Захарова отреагировала на призыв США к ЕС остановить «Северный поток-2» 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
«Фантастика какая-то»: Захарову удивил призыв США
Фото: ТАСС
США противоречат себе, когда выступают с призывом к Евросоюзу (ЕС) остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.
По ее словам, в настоящее время Вашингтон убежден, что этот проект направлен на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу».

«Фантастика какая-то. 5 марта 2014 года в The Washington Times вышла статья с ровно противоположным заголовком: "Администрация [40-го президента США Рональда] Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад"», — вспомнила Захарова.

В частности, в материале утверждалось, что в 1981 году советники главы государства призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу, предупреждая, что это ослабит позиции Запада.
Помощники Пентагона в Белом доме заявляли, что стратегия США направлена на «ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад», привела цитату из издания представитель МИД.

«Вот такая дихотомия. Российская труба — куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована — вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политическую агрессию и незаконное противодействие», — добавила Захарова.

Представитель ведомства обратилась к Вашингтону с призывом играть по правилам.

«Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам», — отметила она, напомнив, что эту фразу изначально сказала 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс в контексте российского газа.

Ранее посольство США в Берлине призвало Германию и ЕС наложить мораторий на строительство газопровода. Такое решение стало бы четким сигналом, что ЕС больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России», решили дипломаты.
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Политика , Кондолиза Райс , Мария Захарова , МИД , ЕС , Пентагон , The Washington Times , Северный , США
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