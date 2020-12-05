«Фантастика какая-то»: Захарову удивил призыв США

По ее словам, в настоящее время Вашингтон убежден, что этот проект направлен на то, чтобы «обойти Украину и расколоть Европу».

«Фантастика какая-то. 5 марта 2014 года в The Washington Times вышла статья с ровно противоположным заголовком: "Администрация [40-го президента США Рональда] Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят Запад"», — вспомнила Захарова.

В частности, в материале утверждалось, что в 1981 году советники главы государства призывали к противодействию новому трубопроводу из богатых нефтью и газом регионов России в Европу, предупреждая, что это ослабит позиции Запада.

Помощники Пентагона в Белом доме заявляли, что стратегия США направлена на «ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад», привела цитату из издания представитель МИД.

«Вот такая дихотомия. Российская труба — куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована — вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политическую агрессию и незаконное противодействие», — добавила Захарова.

Представитель ведомства обратилась к Вашингтону с призывом играть по правилам.

«Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам», — отметила она, напомнив, что эту фразу изначально сказала 66-й госсекретарь США Кондолиза Райс в контексте российского газа.