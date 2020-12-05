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Милонов призвал закрыть Турцию от россиян на праздники 

Lenta.ru 44 минуты назад
В Госдуме призвали закрыть Турцию от россиян
Фото: Reuters
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть границы Турции от россиян на время новогодних праздников, чтобы граждане не заразились коронавирусом и уделили больше времени своим семьям. Об этом он заявил в беседе с порталом Ura.ru.

«Провести Новый год в России гораздо лучше: можно ходить друг к другу в гости и проводить время с друзьями», — подчеркнул депутат.

Он также добавил, что из-за пандемии дети остались без кружков, поэтому с ними нужно заниматься дома. Именно поэтому Милонов выступил против сокращения новогодних каникул в школах.
При этом он подчеркнул, что если у жителей регионов нет денег на празднование Нового года, — это проблема глав субъектов. По мнению депутата, именно они должны нести ответственность за благосостояние жителей.
Ранее россиянка рассказала, как отдохнула на Новый год в Турции и подчеркнула, что в это время года там нечего делать. Она отметила, что в Турции Новый год почти не празднуют, не украшают улицы и дома. При этом зимой на курортах дождливо, а в помещениях холодно.
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Политика , Общество , Виталий Милонов , Госдума , РИА Ura.ru , Турция
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