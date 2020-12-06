Путин исполнит две новогодние мечты

Владимир Путин в третий раз принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Во время общения по видеосвязи с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России» президент пообещал выполнить два желания.
Десятилетний Саша из Тульской области мечтает обнять живую панду. Путин пообещал «предпринять максимальные усилия», чтобы реализовать желание мальчика, но заметил, что нужно и «у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали?».
Девятилетний Дима из Челябинской области хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента. Путин пообещал покататься с ним вместе.
«Считай, что ты уже в дороге», — сказал президент.