Путин исполнит две новогодние мечты

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Десятилетний Саша из Тульской области мечтает обнять живую панду. Путин пообещал «предпринять максимальные усилия», чтобы реализовать желание мальчика, но заметил, что нужно и «у панды спросить, она хочет, чтобы ее обнимали?».

Девятилетний Дима из Челябинской области хочет побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть рабочее место президента. Путин пообещал покататься с ним вместе.