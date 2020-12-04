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Москва

Песков рассказал о занятиях Чубайса в новой должности 

Lenta.ru 20 минут назад
Песков рассказал о занятиях Чубайса в новой должности
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о занятиях Анатолия Чубайса в новой для него должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Его слова приводит «Интерфакс».
По его словам, Чубайс будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН.
Ранее Песков рассказал, что Анатолий Чубайс в новой для себя должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями не будет иметь статуса госслужащего и не войдет в штат сотрудников администрации президента.
О назначении Чубайса стало известно ранее. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Перед этим появилась информация о том, что Чубайс окончательно ушел с поста главы «Роснано». Он возглавлял компанию с 2011 года.
До назначения в Кремле отказывались говорить о возможном политическом будущем Чубайса. При этом в ноябре появилась информация о том, что он может заняться развитием Арктики.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Администрация Президента РФ , ООН , Интерфакс
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