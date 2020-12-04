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Москва

Чубайс заявил о «значимом деле» на благо России 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Чубайс заявил о «значимом деле» на благо России
Фото: РИА Новости
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, комментируя на странице в Facebook свое назначение на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, заявил о «значимом деле» на благо страны.
По его словам, ему не раз приходилось в жизни «заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно» для него самого.

«На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — заявил Анатолий Чубайс.

Ранее 4 декабря стало известно, что Чубайс окончательно ушел с поста главы «Роснано». Он возглавлял компанию с 2011 года. Президент России Владимир Путин назначил его спецпредставителем президента по связям с международными организациями. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в новой должности Чубайс не будет иметь статуса госслужащего и не войдет в штат сотрудников администрации президента.
До этого в Кремле о возможном политическом будущем Чубайса говорить отказывались. В ноябре появилась информация о том, что он может заняться развитием Арктики. Также Чубайсу прочили должность в ООН, однако эти данные опровергли в МИД.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Песков , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Администрация Президента РФ , МИД , ООН
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