Чубайс заявил о «значимом деле» на благо России 

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс , комментируя на странице в Facebook свое назначение на должность спецпредставителя президента России по связям с международными организациями, заявил о «значимом деле» на благо страны.

По его словам, ему не раз приходилось в жизни «заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно» для него самого.

«На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — заявил Анатолий Чубайс.