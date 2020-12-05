В ООН заявили о готовности сотрудничать с РФ в лице Чубайса

«Мы ждем с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Владимира Путина по связям с международными организациями. Российская Федерация — ключевой партнер ООН во всех сферах нашей работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития», — цитирует ТАСС официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.