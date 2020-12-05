В ООН заявили о готовности сотрудничать с РФ в лице Чубайса

В секретариате ООН выразили готовность сотрудничать с Анатолием Чубайсом, которого Владимир Путин назначил спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
«Мы ждем с нетерпением взаимодействия с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Владимира Путина по связям с международными организациями. Российская Федерация — ключевой партнер ООН во всех сферах нашей работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития», — цитирует ТАСС официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Ранее, 3 декабря, стало известно, что правительство России утвердило отставку председателя правления госкорпорации Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано».