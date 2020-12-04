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Москва

Путин подписал указ о новом назначении Чубайса 

РИА Новости 45 минут назад
Стала известна новая должность Чубайса
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России… подписал Указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", — говорится в сообщении.

В четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания бывшего первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на пять лет. Предыдущие 12 лет этот пост занимал Чубайс. Позднее совет директоров АО "Роснано" избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".
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Политика , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Правительство РФ , Военно-промышленная комиссия
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