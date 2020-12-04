Стала известна новая должность Чубайса

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России… подписал Указ о назначении Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", — говорится в сообщении.
В четверг правительство РФ утвердило директиву для избрания бывшего первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой "Роснано" на пять лет. Предыдущие 12 лет этот пост занимал Чубайс. Позднее совет директоров АО "Роснано" избрал Куликова председателем правления УК "Роснано".