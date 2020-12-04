«Оказывается, главная угроза демократии ЕС — "дезинформация", которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла», — написал Медведев на своей странице в соцсети.