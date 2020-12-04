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Москва

Медведев назвал дурацкими обвинения России в дезинформации о коронавирусе 

Lenta.ru 1 час назад
«Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики»
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал обвинения России в дезинформации о коронавирусе дурацкими заявлениями за гранью логики и здравого смысла. Свое мнение он высказал в Facebook в пятницу, 4 декабря.

«Оказывается, главная угроза демократии ЕС — "дезинформация", которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла», — написал Медведев на своей странице в соцсети.

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Политика , Дмитрий Медведев , ЕС
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