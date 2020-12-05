Россия разорвет налоговое соглашение с Нидерландами

Люксембургом и Мальтой. Минфине РФ отметили, что провели с Амстердамом несколько раундов переговоров об изменении соглашения, но они не увенчались успехом. Ведомство предложило Нидерландам те же условия, что уже были согласованы с Кипром

Министерство финансов России запустило процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2–3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам)», — объяснили в Минфине.

В российском министерстве отметили, что провели с Амстердамом несколько раундов переговоров об изменении соглашения, но они не увенчались успехом. Минфин предложил Нидерландам те же условия, что уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой.

Соглашение между странами действует с 1996 года. За это время, как сообщили в Минфине РФ, им воспользовались многие отечественные компании. Только в прошлом году объем выведенных средств составил больше 339 миллиардов рублей.