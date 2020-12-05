Ещё
Далее:
Читайте также:
«Бык»: честно о 90-х
«Бык»: честно о 90-х Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Нидерландами 

ТК «Звезда» и ещё 13 17 минут назад
Россия разорвет налоговое соглашение с Нидерландами
Фото: pixabay
В Минфине РФ отметили, что провели с Амстердамом несколько раундов переговоров об изменении соглашения, но они не увенчались успехом. Ведомство предложило Нидерландам те же условия, что уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой.
Министерство финансов России запустило процедуру разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Существующее налоговое соглашение с Нидерландами предусматривает достаточно привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке 2–3%. Тогда как соответствующая ставка в России в разы выше (например, для юридических лиц — 15% по дивидендам и 20% по процентам)», — объяснили в Минфине.

В российском министерстве отметили, что провели с Амстердамом несколько раундов переговоров об изменении соглашения, но они не увенчались успехом. Минфин предложил Нидерландам те же условия, что уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой.
Соглашение между странами действует с 1996 года. За это время, как сообщили в Минфине РФ, им воспользовались многие отечественные компании. Только в прошлом году объем выведенных средств составил больше 339 миллиардов рублей.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
ТК «Звезда»: последние новости
Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями Путин назначил Чубайса спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями В Кремле прояснили статус Чубайса в новой должности В Кремле прояснили статус Чубайса в новой должности Вышинский рассказал о последствиях задержания журналистов в Латвии Вышинский рассказал о последствиях задержания журналистов в Латвии
Комментарии 1
Политика , Минфин , Кипр , Люксембург , Мальта , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
01:06
«Всегда была на позитиве»: соседка о погибшей на стриме
Происшествия
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
00:15
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
Происшествия
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение