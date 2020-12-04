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Путин пригласил иностранных IT-специалистов поработать в России 

ИА Regnum 33 минуты назад
Путин позвал иностранных IT-специалистов в Россию
Фото: РИА Новости
Принять участие в работе научно-исследовательских центров в России предложил иностранным IT-специалистам президент РФ Владимир Путин 4 декабря на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.
Глава государства рассказал, что был впечатлён работой одного из крупных ядерных центров в городе Сарове (Нижегородская область), где «скоро невозможно будет сделать ничего без искусственного интеллекта». Во время визита его спросили, будет ли в России создан ещё один крупный научно-исследовательский или научно-математический центр.
Российский президент сказал, что в России будут создаваться центры, их будут насыщать «необходимой техникой, привлекая лучших специалистов», «в том числе из-за рубежа». Обращаясь к иностранцам, он добавил:

«И вам может быть интересно приехать и поработать со своими коллегами».

Российский лидер добавил, что в России уже работает немало иностранных специалистов — например, по ядерным технологиям. Он сказал, что в интересах России — чтобы «интеллектуалы со всего мира собирались, в том числе у нас, и вместе работали».
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Политика , Владимир Путин
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