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Москва

Греф пришел к Путину с подарком 

Lenta.ru 45 минут назад
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф пришел к президенту России Владимиру Путину с подарком. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.
На видео Греф достает из коробки SberPortal — мультимедийный смарт-дисплей. Глава кредитного учреждения уточнил, что он появится в продаже лишь с 20 декабря. По словам Грефа, это первое в мире устройство с камерой, оснащенное виртуальным ассистентом с сенсорным, голосовым и жестовым управлением.
Ранее глава государства пообщался с искусственным интеллектом и ответил на его вопрос. Слово Афине дал Греф, она спросила у президента, может ли искусственный интеллект, по его мнению, стать главой государства.
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Политика , Видео , Герман Греф , Владимир Путин , Сбербанк России , РИА Новости
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