Жириновский предложил запретить «трэш-стримы»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести запрет на «демонстрацию насилия», в том числе и на так называемые трэш-стримы, а организаторам подобных трансляций давать «реальные тюремные сроки».

Такое заявление Жириновский сделал после стрима известного видеоблогера Reeflay, который закончился смертью беременной девушки.

Должен быть тотальный запрет на демонстрацию насилия. Известный случай на днях — девушку заморозили на улице до смерти. Это кричащая история. Она не просто случайно погибла, а всё это было сделано в намеренной, демонстративной форме, всё в прямом эфире, с обсасыванием деталей. Это настоящий садизм, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

По его словам, подобные видео вообще не должны распространяться, а если будет установлен факт насилия или публичного преднамеренного издевательства, то организаторы должны получать реальные тюремные сроки.

Ранее NEWS.ru писал, что российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), устроившего стрим с мёртвой подругой — Валентиной Григорьевой , обвинили в её гибели. Гражданину вменили часть 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть».

На допросе Решетников рассказал, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от неё плохо пахло. Из-за этого он выгнал её на балкон. Когда Reeflay всё-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать её, но ничего не вышло. Всё это время он вёл прямую трансляцию из своей квартиры.