Названа причина смерти Александра Михайлова

Причиной смерти сенатора Александра Михайлова, который скончался в пятницу в возрасте 69 лет, стал сердечный приступ.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко, Михайлову внезапно стало плохо во время приема граждан.
«Нет, это не коронавирус. Он вел в регионе прием граждан и ему на приеме стало плохо, сердечный приступ. Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался», — рассказал Тимченко.
Два дня назад Александр Михайлов выступал на очередном заседании Совфеда.
Как сообщал «Рамблер», в 2000-2018 годах Александр Михайлов возглавлял Курскую область. В ноябре 2018 года стал членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Курской области, входил в комитет СФ по обороне и безопасности.