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Москва

Путин назвал «бурей в стакане» заявления об ограничениях, применяемых РФ в интернете 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
«Ничего страшного не произошло»
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент России Владимир Путин назвал "бурей в стакане" заявления о введенных в РФ ограничениях на распространение определенных данных в интернете, указав на выверенность принятых ограничительных мер.

"Сколько у нас было шума и буря в стакане по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете. Ничего не случилось. Решения были выверенные. Ничего страшного не произошло", — сказал Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Путин отметил, что введенные ограничения касаются таких вещей, как невозможность пропаганды суицида, детскую порнографию и терроризм.
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Политика , Владимир Путин
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