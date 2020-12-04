Путин заговорил о восстании машин

Президент призвал заранее продумать риски, связанные с использованием искусственного интеллекта и купировать их.
"Возможно ли восстание машин?" — задал риторический вопрос Владимир Путин, выступая на конференции по искусственному интеллекту. "Когда мы говорим не просто об искусственном интеллекте, когда мы говорим о сильном интеллекте, имеется в виду, что машины будут самообучаться. Вы сказали, что есть опасения, что они будут контролировать людей", — обратился он к главе Сбербанка Герману Грефу. "Но люди будут контролировать эти машины. Это первое", — дал ответ президент.
"Второе, есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть, — продолжил Путин. — Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет Интернет. Там тоже есть риски. Но на Интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор — нормативная база и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий".
"То же самое касается искусственного интеллекта — от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться с этими возможностями. Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере", — пояснил президент. "Поэтому мы должны иметь в виду эти риски, и, подумав заранее, их купировать", — заключил он.