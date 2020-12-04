Путин заговорил о восстании машин

"Второе, есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть, — продолжил Путин. — Всем хорошо известно, какую роль в жизни современного человека и человечества играет Интернет. Там тоже есть риски. Но на Интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор — нормативная база и морально-этические нормы, которые все человечество выработало на протяжении тысячелетий".