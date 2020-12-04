Кремль: в Карабахе нет главной стороны 

По его словам, во исполнение положения заявления лидеров трех стран российские военнослужащие, российская гуманитарная миссия, состоящая не только из военных, координирует свои действия и с азербайджанцами, и с армянами.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.