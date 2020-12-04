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Кремль: в Карабахе нет главной стороны 

Газета.Ru 1 час назад
Кремль: в Карабахе нет главной стороны
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Нагорном Карабахе нет главной стороны, есть две конфликтующие стороны — Армения и Азербайджан, и трехстороннее соглашение.
По его словам, во исполнение положения заявления лидеров трех стран российские военнослужащие, российская гуманитарная миссия, состоящая не только из военных, координирует свои действия и с азербайджанцами, и с армянами.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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Политика , Армия , Дмитрий Песков
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