Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные социологического опроса об оценке россиян работы чиновников.

Ранее Фонд общественного мнения провел опрос, который показал, что 61% россиян считают, что чиновники в России работают плохо. По словам Пескова, ему как чиновнику обидно слышать о негативном восприятии россиян.

"Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится", — сказал он.

По оценке Пескова, в большинстве своем чиновники работают много и достойно. При этом он отметил, что есть и "плохие чиновники, которые плохо работают". Именно от их "наплевательского" отношения создается "неверное ощущение".