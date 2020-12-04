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«В семье не без урода»: Песков прокомментировал данные соцопроса о работе чиновников 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные социологического опроса об оценке россиян работы чиновников.
Ранее Фонд общественного мнения провел опрос, который показал, что 61% россиян считают, что чиновники в России работают плохо. По словам Пескова, ему как чиновнику обидно слышать о негативном восприятии россиян.

"Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится", — сказал он.

По оценке Пескова, в большинстве своем чиновники работают много и достойно. При этом он отметил, что есть и "плохие чиновники, которые плохо работают". Именно от их "наплевательского" отношения создается "неверное ощущение".
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Фонд "Общественное мнение"
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