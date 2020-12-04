Песков оценил события в Молдавии

"Все, что происходит в Молдавии — это внутреннее дело этой республики", — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Песков заметил, что хотя Игорь Додон проиграл президентские выборы, но он остается действующим президентом и не прекращает политическую борьбу. И все, что происходит в рамках этой политической борьбы — внутреннее дело Молдавии. "Мы никаким образом не вмешиваемся и не хотим вмешиваться в эти процессы", — заверил представитель Кремля.

На вопрос об одобренном молдавским парламентом в первом чтении законопроекте о повышении статуса русского языка, Песков заметил, что на нем говорят и будут говорить жители бывшего СССР. "Это естественные потребности использования русского языка", — пояснил он. Москва всегда приветствует снятие препонов, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят, заключил пресс-секретарь российского лидера.