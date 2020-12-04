Экологии ради: Чубайс заявил о нешуточной борьбе в РФ

По его словам, сейчас страна по отношению к этой проблеме разделилась на два лагеря – консерваторов и экорадикалов. Первые считают, что Евросоюз проводит активную зеленую политику, действуя против России, цитирует функционера РБК. В то же время вторые полагают, что Россия — европейская страна, поэтому должна добиваться тех же показателей по выбросам CO2, указал Чубайс. По его словам, в России невозможно игнорировать тот факт, что предприятия топливно-энергетического комплекса составляют 40 процентов федерального бюджета и 60 процентов экспорта.