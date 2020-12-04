Экологии ради: Чубайс заявил о нешуточной борьбе в РФ

Экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс
заявил, что тема климатических изменений касается всех на планете, однако в России
отношение к ней неоднозначное. Такое мнение он высказал на конференции по климату, организованной представительством ЕС
в России и Центром энергетики Московской школы управления "Сколково".
Фото: ТАСС/Валерий ШарифулинТАСС/Валерий Шарифулин
По его словам, сейчас страна по отношению к этой проблеме разделилась на два лагеря – консерваторов и экорадикалов. Первые считают, что Евросоюз проводит активную зеленую политику, действуя против России, цитирует функционера РБК. В то же время вторые полагают, что Россия — европейская страна, поэтому должна добиваться тех же показателей по выбросам CO2, указал Чубайс. По его словам, в России невозможно игнорировать тот факт, что предприятия топливно-энергетического комплекса составляют 40 процентов федерального бюджета и 60 процентов экспорта.
Однако, если игнорировать климатическую повестку, то в Европе возникнет техносфера другого поколения, а Россия "выпадает из глобальной конкуренции", пояснил Чубайс. Он резюмировал, что сейчас в стране консервативный экологический лагерь "доминирует и побеждает".
Ранее СМИ сообщили, что после ухода из "Роснано" Чубайс займется вопросами изменения климата. Предполагается, что ему вверят широкий круг вопросов – от плана исполнения Россией Парижского соглашения по климату до привлечения "зеленых инвестиций".