Путин поздравил российских юристов с праздником 

Президент Владимир Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что их труд востребован во всех направлениях жизни.

Везде, в любой отрасли ценятся, ставятся во главу угла такие качества юристов, как честность, ответственность, порядочность и, конечно, глубокие знания в области законодательства, умение применять их на практике, опираясь при этом на принципы морали и справедливости. Такое сочетание профессионализма и нравственного долга отличает абсолютное большинство российских юристов, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что особых слов признательности заслуживают ветераны юриспруденции и госслужащие, которые «вносят значимый вклад в совершенствование работы органов и учреждений юстиции».

В качестве приоритетных задач юридического сообщества Путин назвал утверждение правового государства и повышение правовой культуры граждан.

День юриста был установлен указом президента РФ от 4 февраля 2008 года. Ежегодно он отмечается 3 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) со 155-летием структуры. Он отметил, что за это время служба доказала свою востребованность, а её сотрудники внесли убедительный вклад в укрепление правосудия, защиту конституционных прав и свобод граждан,