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«России объявлена юридическая война» 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Нужно признать, что России объявлена юридическая война и страну вынуждают защищаться. Об этом глава Министерства юстиции Константин Чуйченко заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

«Фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — подчеркнул он.

В пример Чуйченко привел иск бывших акционеров нефтекомпании ЮКОС.

«В настоящее время нами подана жалоба на решение Гаагского апелляционного суда. Мы ожидаем ее рассмотрения в следующем году», — пояснил он.

Глава Минюста подчеркнул, что позиция России заключается в том, что договор энергетической хартии не был ратифицирован российским парламентом.

«Только российский парламент мог согласиться с тем, что в случае нарушения Россией каких-либо обязательств, это должен рассматривать арбитраж соответствующий. В определенном смысле, решение арбитража о взыскании с России колоссальной суммы денег — это поражение теории о разделении властей», — пояснил он.

Как писал «Рамблер», в феврале апелляционный суд в Гааге подтвердил решение третейского суда о выплатах акционерам ЮКОСа. Вердикт был вынесен еще в 2014 году, но в 2016-м был отменен гаагским окружным судом. Минюст России обжаловал это решение, заявив, что суд «пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и „антиотмывочного“ регулирования». При этом в мае стало известно, что акционеры бывшей нефтекомпании получили права на использование принадлежащих России брендов Stolichnaya и Moskovskaya.
Комментарии 5
Политика , Видео , Константин Чуйченко , ЮКОС , Минюст РФ
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