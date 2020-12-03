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В Крыму слова Столтенберга о милитаризме России назвали попыткой оправдать действия НАТО 

ТАСС 1 час назад
Слова Столтенберга о милитаризме России объяснили
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в усилении военной группировки в Крыму, чтобы оправдать присутствие альянса у границ страны в Черном море, считают опрошенные ТАСС политики и эксперты.
СМИ 2 декабря сообщили, что Столтенберг, подводя итоги второго дня заседаний глав МИД стран — участниц альянса, заявил, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму. Он добавил, что НАТО ответит на такие действия "усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе", а главы МИД альянса согласовали дальнейшие шаги по укреплению диалога с Грузией и Украиной.

"Заявление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга является лишь очередной попыткой Вашингтона для оправдания активизации НАТО по наращиванию военного присутствия Североатлантического альянса у границ РФ, что создает очевидные риски для безопасности в Черноморско-Каспийском регионе в целом", — заявила ТАСС сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Глава республики Сергей Аксенов также считает, что цель подобных заявлений — дальнейшее наращивание сил НАТО у границ России. "Это обычный демагогический прием — валить с больной головы на здоровую. Мощь крымской группировки Вооруженных сил России соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надежно и в полном объеме обеспечить безопасность нашего региона и его жителей", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".
Председатель совета высших офицеров (генералов и адмиралов) города Севастополя, генерал-майор Василий Казаченко напомнил, что боевые корабли НАТО находятся в Черном море, а авиация альянса регулярно появляется у российских границ. "Россия наращивает свои вооруженные силы на столько, насколько это обеспечивает ее безопасность. Что делают американцы нас, конечно, интересует. Но мы прежде всего делаем то, что необходимо для безопасности страны, государства и жизни наших людей. Другого поведения у нас нет и быть не может", — добавил Казаченко.
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Политика , Ольга Ковитиди , Йенс Столтенберг , Сергей Аксенов , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС
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