Нежелание Турции признать Крым российским объяснили

Турция
не признает российский статус Крыма
, так как заинтересована в том, чтобы полуостров оказался в "разваливающейся Украине
", считает постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов
.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой
в Анкаре о поддержке инициативы Киева по "крымской платформе". Кроме того, по его словам, турецкая сторона продолжит укреплять отношения с Украиной
в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.
"Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху. Стоит напомнить древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает. Радует лишь то, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией, являющейся колыбелью, в том числе и тюркских народов", — сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, создаваемая "крымская платформа" преследует исключительно провокационную цель, чтобы попытаться обострить международную обстановку вокруг Крыма.
"Все прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен однозначно. Крым — это российский регион и иной трактовки быть не может. Те, кто ставит под сомнение территориальную целостность России, рискует столкнуться с серьезными последствиями", — сказал Мурадов.
Ранее Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции
, Великобритании
, Германии
и США
.
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