Нежелание Турции признать Крым российским объяснили

"Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений. Иллюзорность этих расчетов доказана историей. Именно они приводили османских лидеров к краху. Стоит напомнить древнюю мудрость о том, что забвение истории лишает будущего тех, кто это допускает. Радует лишь то, что на этом фоне в турецком обществе все сильнее звучат голоса в защиту российского статуса Крыма и укрепления дружественных связей с Россией, являющейся колыбелью, в том числе и тюркских народов", — сказал РИА Новости Мурадов.