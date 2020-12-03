Чубайса могут отправить в ООН 

При этом дальнейшая судьба Анатолия Чубайса пока не известна. Однако источник «Коммерсанта» отметил, что бывший глава «Роснано» может быть назначен в постоянное представительство России в ООН.

Однако источники издания в МИД подчеркнули, что «ничего подобного не слышали». А в «Роснано» от комментариев отказались.

В свою очередь гендиректор консультационной компании «Акта консалт» Анатолий Копылов подчеркнул, что все его коллеги, имеющие отношение к возобновляемым источникам энергии огорчены уходом Чубайса.