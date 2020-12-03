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Чубайса могут отправить в ООН 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
Чубайса могут отправить в ООН
Фото: ТАСС
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс может получить новую должность при ООН. Об этом со ссылкой на свой источник пишет «Коммерсант».
«Рамблер» писал, что Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года. 23 ноября премьер Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития и переходе «Роснано» под управление ВЭБ.РФ. 2 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин предложил заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано».
При этом дальнейшая судьба Анатолия Чубайса пока не известна. Однако источник «Коммерсанта» отметил, что бывший глава «Роснано» может быть назначен в постоянное представительство России в ООН.
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Однако источники издания в МИД подчеркнули, что «ничего подобного не слышали». А в «Роснано» от комментариев отказались.
В свою очередь гендиректор консультационной компании «Акта консалт» Анатолий Копылов подчеркнул, что все его коллеги, имеющие отношение к возобновляемым источникам энергии огорчены уходом Чубайса.

«Анатолий Борисович был мотором этого направления еще с 2004 года. Отрасль сейчас на переломе, и в этот момент потерять одного из своих важнейших лидеров и лоббистов может быть критичным», — отметил он.

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Комментарии 4
Политика , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Роснано , МИД , ООН , Военно-промышленная комиссия
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