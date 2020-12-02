ЕР начала декаду приемов граждан

"В общей сложности их [приемы] провели больше 3 тыс. депутатов всех уровней и сенаторов - среди них, например, 154 депутата Госдумы и 19 членов Совета Федерации. А также 16 губернаторов - секретарей региональных отделений "Единой России". В первый день декады приемов за помощью к "Единой России" обратились около 9 тыс. человек", - говорится в сообщении.
"Основные вопросы - поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. В ряде случаев удалось принять конкретное решение прямо на месте", - отмечается в сообщении.
"В Брянской области главе региона Александру Богомазу, возглавляющему регионального отделение "Единой России", задали вопрос, есть ли бесплатные лекарства в регионе. Он подчеркнул, что препараты закупили в полном объеме, и все, кому они необходимы, получат их в ближайшее время", - сказали в партии.