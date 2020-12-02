Совфед одобрил пакет законов о верховенстве Конституции

Отмечается, что в пакете проектов представлены пять инициатив с поправками в свыше 110 законодательных актов страны, в частности, в шесть кодексов: Гражданский, Семейный, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Соответствующие документы были поддержаны и рекомендованы к одобрению профильными комитетами Совета Федерации.

В июле в Конституцию были внесены поправки, согласно которым не соответствующие российской Конституции международные договоры России не подлежат введению в действие и применению. В соответствии с данными положениями во входящих в пакет законах подчеркивается, что применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем конституции, не допускается. Законы поступают на подпись президенту РФ.