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Путин предрек нефти забвение 

Lenta.ru 11 минут назад
Путин предрек нефти забвение
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин предрек нефти скорое забвение. По его словам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на один процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента. Об этом он рассказал на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, передает ТАСС.
Глава государства заключил, что развивать нефтехимию в стране очень перспективно.

«Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса (на продукцию нефтехимии — прим. "Ленты.ру") где-то под 4 процента», — добавил он.

В начале осени президент говорил, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Он отметил, что углеводороды остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов.
По словам главы Минэнерго Александра Новака экспорт снизится на 16,4 процента по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозам, экспорт составит 225 миллионов тонн. Добыча нефти упадет в этом году на 10 процентов, до уровня 507 миллионов тонн.
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Политика , Александр Новак , Владимир Путин , Минэнерго , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС
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