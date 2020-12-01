Прекращение контроля за состоянием складов в Приднестровье чревато очень серьезными инцидентами. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате.
"Там есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", — сказал он.
Москва едва ли сможет принять заявление избранного президента Молдавии о выводе российских миротворцев из Приднестровья, заявил Лавров.