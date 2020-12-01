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Лавров: прекращение контроля за складом боеприпасов в Приднестровье чревато последствиями 

ТАСС 35 минут назад
Прекращение контроля за состоянием складов в Приднестровье чревато очень серьезными инцидентами. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате.

"Там есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", — сказал он.

Москва едва ли сможет принять заявление избранного президента Молдавии о выводе российских миротворцев из Приднестровья, заявил Лавров.
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Политика , Видео , Сергей Лавров , МИД
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