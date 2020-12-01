"Там есть вторая группа российских военнослужащих — объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. Эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", — сказал он.