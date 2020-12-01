Японский премьер решил поставить точку в споре с РФ 

В ходе встречи с представителями администрации города Нэмуро Суга рассказал, что сообщил российскому президенту Владимиру Путину о своем намерении не откладывать вопрос о заключении мирного договора до следующих поколений.

«Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — сказал японский премьер.

По его словам, он хочет решить этот вопрос как можно скорее, ведь с момента окончания Второй мировой войны прошло уже 75 лет, но ни мирный договор с Россией не заключен, ни территориальный спор не улажен.

«Рамблер» писал, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.