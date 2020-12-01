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Боярский пристыдил звезд за жалобы на безденежье

Павел Тиунов
1 час назад
Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский в беседе с журналистами РИА ФАН заявил, что представители отечественного шоу-бизнеса не должны жаловаться на отсутствие денег, поскольку у них есть возможность заработать себе на жизнь. Концерты, напомнил парламентарий, разрешено организовывать в России.
Боярский пристыдил звезд за жалобы на безденежье
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сын известного актера Михаила Боярского подчеркнул, что своими жалобами артисты выставляют себя потерпевшими «в особом плане», хотя беда у всех общая. Правительство, по его словам, со своей стороны должно создавать условия для жизни и звездам, и музыкантам в ресторанах, при этом пытаясь предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Боярский отметил, что артистам в России уже дали возможность обеспечить себя.
«Концертные залы могут заполнять на 50%, если количество человек там будет не более тысячи», - напомнил депутат.
По его словам, заработок в таких условиях далек от того, что хотелось бы организаторам и артистам, но в этом случае есть «какая-то гарантия дохода». Боярский добавил, что звездам не стоит рассчитывать на целевую поддержку из госбюджета.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Витас высказался по поводу жалоб представителей отечественного шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии. По его словам, «нытье» артистов на то, что они умирают от голода выглядит смешно, поскольку в него «могут поверить только Харламов и Гузеева». Он посоветовал звездам перестать распродавать свои вещи, которые «пахнут нафталином» и не думать «о бабле». В сложившейся ситуации, по его мнению, стоит подумать о другие людях, которые оказались в более незавидном положении. Комментируя инициативу Валерия Меладзе о бойкоте съемок в «голубых огоньках, Витас посоветовал артистам войти в положение руководства федеральных телеканалов. Он добавил, что уважает Меладзе, но призвал представителей шоу-бизнеса не игнорировать новогодние программы, поскольку зрители любят и ждут звезд на своих экранах, чтобы насладиться их творчеством.
Политика,Михаил Боярский,Валерий Меладзе,Сергей Боярский,Госдума,РИА ФАН,Россия,
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