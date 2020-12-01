Боярский пристыдил звезд за жалобы на безденежье

Ранее, как сообщал «Рамблер», певец Витас высказался по поводу жалоб представителей отечественного шоу-бизнеса на безденежье на фоне пандемии. По его словам, «нытье» артистов на то, что они умирают от голода выглядит смешно, поскольку в него «могут поверить только Харламов и Гузеева». Он посоветовал звездам перестать распродавать свои вещи, которые «пахнут нафталином» и не думать «о бабле». В сложившейся ситуации, по его мнению, стоит подумать о другие людях, которые оказались в более незавидном положении. Комментируя инициативу Валерия Меладзе
о бойкоте съемок в «голубых огоньках, Витас посоветовал артистам войти в положение руководства федеральных телеканалов. Он добавил, что уважает Меладзе, но призвал представителей шоу-бизнеса не игнорировать новогодние программы, поскольку зрители любят и ждут звезд на своих экранах, чтобы насладиться их творчеством.