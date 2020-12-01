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«Не завидуйте»: МИД России ответил на шутку о Псаки 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Не завидуйте»: МИД России ответил на шутку о Псаки
Фото: ТАСС
МИД России в своем официальном Telegram-канале отреагировал на шутку об официальном представителе ведомства Марии Захаровой и возвращающейся в Белый дом в качестве пресс-секретаря Джен Псаки.
«Рамблер» писал, что 3 ноября в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор официально не назван, однако средства массовой информации отдали победу Джо Байдену. Демократ также во всеуслышание заявил, что стал новым американским президентом.
Джо Байден также уже определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома. Он планирует назначить на этот пост бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки, известную рядом антироссийских высказываний, а также заявлением о том, что у Белоруссии есть выход к морю.
Ранее Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» поделился новостью о решении Байдена взять в свою команду Псаки.
«Девочки, похоже, возвращается та самая Джен Псаки, которой обязана своей головокружительной популярностью Мария Владимировна Захарова. Хорошо, что ей будет опять с кем поговорить», — отмечается в сообщении.
В МИД России не оставили без внимания ироничное сообщение с упоминанием Захаровой.

«Мы и вам шапку подарим, не завидуйте», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В 2014 году российская делегация перед началом переговоров в Париже преподнесла официальному представителю Госдепа розовую ушанку. Джен Псаки заявляла позднее, что подарок хранится у нее дома.
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Комментарии
Политика , Джозеф Байден , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , Администрация США
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