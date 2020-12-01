«Не завидуйте»: МИД России ответил на шутку о Псаки 

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«Рамблер» писал, что 3 ноября в США состоялись выборы президента. Их победитель до сих пор официально не назван, однако средства массовой информации отдали победу Джо Байдену . Демократ также во всеуслышание заявил, что стал новым американским президентом.

Джо Байден также уже определился с кандидатурой пресс-секретаря Белого дома . Он планирует назначить на этот пост бывшую главу пресс-службы Госдепа Джен Псаки, известную рядом антироссийских высказываний, а также заявлением о том, что у Белоруссии есть выход к морю.

Ранее Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» поделился новостью о решении Байдена взять в свою команду Псаки.

«Девочки, похоже, возвращается та самая Джен Псаки, которой обязана своей головокружительной популярностью Мария Владимировна Захарова. Хорошо, что ей будет опять с кем поговорить», — отмечается в сообщении.

В МИД России не оставили без внимания ироничное сообщение с упоминанием Захаровой.

«Мы и вам шапку подарим, не завидуйте», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В 2014 году российская делегация перед началом переговоров в Париже преподнесла официальному представителю Госдепа розовую ушанку. Джен Псаки заявляла позднее, что подарок хранится у нее дома.