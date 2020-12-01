Новый президент Молдавии всего за пару недель, прошедших после выборов, представила программу превращения Приднестровья в ещё одну «горячую» точку на постсоветском пространстве. Кишинев не хочет видеть там российских миротворцев, но и оплачивать газовый долг региона не собирается.

Избранный президент Молдавии Майя Санду в первом интервью российским СМИ заговорила о справедливости. По мнению политика, требовать от Кишинёва уплаты долга за газ неподконтрольного ему Приднестровья — «нечестно и несправедливо», пишет РБК.

Долг непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) за газ сейчас составляет уже 7,5 миллиарда долларов. Сразу после своего избрания Санду говорила журналистам, что Кишинев этот долг за собой не признает, поскольку его никто не спрашивал, «хочет ли он получать этот газ или нет». Правобережная Молдавия по своим обязательствам платит исправно, подчеркнула Санду.

Ещё один пункт её политической программы — тезис о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Санду уже несколько раз говорила о соответствующих планах, а в МИД России ей напоминали, что только благодаря миротворцам в регионе в последние 25 лет нет кровопролитных столкновений.

Госдуме уже дали жёсткую отповедь новому президенту Молдавии. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников напомнил Санду о Нагорном Карабахе, куда всего несколько недель назад пришлось вводить миротворцев.

«Если это не ее страна (речь идет о Приднестровье — прим. НСН), то сиди и не кукарекай. Газ не твой, люди не твои, но миротворцев выведите. А что ты хочешь тогда? Рабов из людей сделать? И на них как на рабах пахать и сеять», — отметил он.

А если Санду хочет войны, то в Приднестровье люди готовы отстаивать свою независимость с оружием в руках, подчеркнул российский депутат.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН предположил, что такая позиция Санду относительно Приднестровья может похоронить её политическую карьеру.

«Только политический самоубийца может говорить о выводе российских миротворцев. Есть соглашение от 1992 года, согласно которому миротворцы находятся на территории Приднестровья абсолютно легально. Любой политик, говорящий обратное, провоцирует выход из соглашения. Если Санду пойдет на это, будет эскалация конфликта. Поэтому ни один здравомыслящий человек не сделает этого. Подобные заявления плохо закончатся для политика», — полагает он.

По словам Тулянцева, вывод миротворцев, охраняющих в Приднестровье крупнейший склад оружия в Европе, невыгоден и европейским государствам. Санду, однако, предложила решение этой проблемы: оружие с собой должны будут забрать российские миротворцы, считает она. Избранный президент Молдавии хочет заменить их граждански наблюдателями от ОБСЕ

Если же российские миротворцы останутся в регионе и Кишинев на самом деле решится воевать, то это чревато быстрым разгромом российской группировки в Приднестровье, сказал НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин).

«Если начнутся военные действия, то Молдова начнет их при взаимодействии с Украиной, при поддержке Румынии и, вероятно, Турции. В этой ситуации у российских миротворцев нет никаких шансов. Несмотря на то, что российские военные объекты есть в нескольких точках Приднестровья, сам регион — это узенькая полоска земли. Ее ширина мало где превышает 20 километров. Миротворцы окажутся блокированными на суше и с воздуха, поэтому долгое сопротивление невозможно», — уверен он.

Есть и ещё один вариант решения проблемы — по-видимому, временный. Чтобы не допустить кровопролития, своих сторонников готов вывести на улицы Игорь Додон, проигравший выборы Санду. Однако пока непонятно, насколько массовыми будут эти выступления и как они повлияют на новую политику Кишинева.