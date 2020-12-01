Ни Крыма, ни санкций: РФ поставила США условие

Москва не будет вести с Вашингтоном диалог по теме принадлежности Крыма — предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего выступления на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».

Он также указал, что странам в целом нужно плотнее работать над совершенствованием двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

При этом, по словам дипломата, Москва не является сторонником взаимных санкционных мер и покажет неэффективность и непроизводительность такого подхода.

«Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет», — подытожил Рябков.

Однако Белый дом велел не делать этого, и Киев выполнил требование американской стороны, сообщил политик.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», — рассказал бывший украинский парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и присоединение к России.

В том же месяце Обама подписал три указа о введении персональных санкции против ряда представителей российской элиты. В списке значится политическое и военное руководство, а также российский бизнес. Также акт №13662 позволил США вводить санкции против юридических лиц.

В начале декабря 2014 года Обама издал четвертый и последний «санкционный» указ — №13685.

Согласно этому документу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.

Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа мировые платежные системы — Visa и MasterCard — приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос об обстоятельствах, при которых Крым будет возвращен Украине. В интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма «Путин» российский президент подчеркнул, что «таких обстоятельств нет и не будет никогда».

«Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин.

Он также заметил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России.

Позднее Путин заявил, что Россия потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер Запада, но смогла их компенсировать.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил российский лидер.

Санкции пошли России на пользу, выразил уверенность президент, они диверсифицируют российскую экономику и фактически способствуют решению главной задачи.

При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред российской стороне.