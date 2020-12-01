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Ни Крыма, ни санкций: Рябков рассказал о диалоге с США 

Газета.Ru 44 минуты назад
Ни Крыма, ни санкций: РФ поставила США условие
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что том, что Россия не будет обсуждать с США темы Крыма и санкций. Также, Москва, по его словам, покажет Вашингтону неэффективность и непроизводительность такого подхода к двусторонним отношениям.
Москва не будет вести с Вашингтоном диалог по теме принадлежности Крыма — предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе своего выступления на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».
Он также указал, что странам в целом нужно плотнее работать над совершенствованием двусторонних отношений, передает РИА «Новости».
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При этом, по словам дипломата, Москва не является сторонником взаимных санкционных мер и покажет неэффективность и непроизводительность такого подхода.

«Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет», — подытожил Рябков.

В сентябре нынешнего года экс-депутат Верховной рады Давид Жвания заявил, что Крым «отдала» России в 2014 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы на фоне бездействия украинских властей.
По его словам, Петр Порошенко и Арсений Яценюк, являвшиеся на тот момент народным депутатом и председателем правительства Украины соответственно, хотели отправить в Крым «вооруженных националистов».
Однако Белый дом велел не делать этого, и Киев выполнил требование американской стороны, сообщил политик.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились», — рассказал бывший украинский парламентарий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого большинство жителей полуострова высказалось за выход из состава Украины и присоединение к России.
В том же месяце Обама подписал три указа о введении персональных санкции против ряда представителей российской элиты. В списке значится политическое и военное руководство, а также российский бизнес. Также акт №13662 позволил США вводить санкции против юридических лиц.
В начале декабря 2014 года Обама издал четвертый и последний «санкционный» указ — №13685.
Согласно этому документу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.
Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа мировые платежные системы — Visa и MasterCard — приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму.
В марте 2018 года президент России Владимир Путин ответил на вопрос об обстоятельствах, при которых Крым будет возвращен Украине. В интервью журналисту Андрею Кондрашову для телефильма «Путин» российский президент подчеркнул, что «таких обстоятельств нет и не будет никогда».

«Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин.

Он также заметил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России.
Позднее Путин заявил, что Россия потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер Запада, но смогла их компенсировать.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил российский лидер.

Санкции пошли России на пользу, выразил уверенность президент, они диверсифицируют российскую экономику и фактически способствуют решению главной задачи.
При этом Путин не согласился с тем, что зеркальные ограничительные меры, которые Россия ввела против стран Запада, наносят вред российской стороне.

«Это освободило наш внутренний рынок. У нас, если мы говорим о прошлых годах, начиная с 2000-х и так далее, у нас все время говорили про сельское хозяйство как про черную дыру, наверняка вы это помните. Какая же она дыра сегодня? У нас, уже не помню, во сколько раз там выросло производство сельского хозяйства. По-моему, в 2,6 раза», — указал президент России.

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Политика , Статьи , Сергей Рябков , Барак Обама , Андрей Кондрашов , Петр Порошенко , Давид Жвания , Арсений Яценюк , Владимир Путин , Visa , МИД , Правительство Украины , Администрация США , Верховная Рада , РИА Новости
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