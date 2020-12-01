Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Кудрин призвал помочь населению и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин призвал к оказанию помощи беднеющему населению и бизнесу России.
"Вторая волна мощнее намного, чем первая. Сейчас в три и в четыре раза в некоторых регионах волна заболеваемости больше. Я согласен, еще раз повторю, со сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его, с учетом второй волны, может остановиться. Может быть даже это минимум. У людей иссякают резервы, запасы. Я уверен, что государство должно серьезно, существенно поддержать дополнительно и средний и малый бизнес, и население. Ресурсы есть", — заявил Кудрин.
Политика , Видео , Алексей Кудрин , Счетная палата
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Начало нового учебного года ВС РФ попало на видео
02:33
Начало нового учебного года ВС РФ попало на видео
Армия
Видео неудачной атаки пиратов в Аденском заливе
02:54
Видео неудачной атаки пиратов в Аденском заливе
Происшествия
Школьник умер на детской площадке и попал на видео
01:43
Школьник умер на детской площадке и попал на видео
Происшествия
Задержание экс-главы Минздрава попало на видео
00:42
Задержание экс-главы Минздрава попало на видео
Происшествия
Видео с медиками, жалующимися на отсутствие доплат
00:57
Видео с медиками, жалующимися на отсутствие доплат
Происшествия
Кудрин призвал помочь населению и попал на видео
01:00
Кудрин призвал помочь населению и попал на видео
Политика
Мелания Трамп украсила Белый дом и попала на видео
00:56
Мелания Трамп украсила Белый дом и попала на видео
В мире
ДПСник бросил женщину на трассе и попал на видео
03:52
ДПСник бросил женщину на трассе и попал на видео
Происшествия
Видео издевательств над собакой в аэропорту Сочи
04:32
Видео издевательств над собакой в аэропорту Сочи
Происшествия
Видео подробностей смерти Б. Ю. Александрова
02:19
Видео подробностей смерти Б. Ю. Александрова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение