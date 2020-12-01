Кудрин призвал помочь населению и попал на видео 

"Вторая волна мощнее намного, чем первая. Сейчас в три и в четыре раза в некоторых регионах волна заболеваемости больше. Я согласен, еще раз повторю, со сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его, с учетом второй волны, может остановиться. Может быть даже это минимум. У людей иссякают резервы, запасы. Я уверен, что государство должно серьезно, существенно поддержать дополнительно и средний и малый бизнес, и население. Ресурсы есть", — заявил Кудрин.