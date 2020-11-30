Москалькова уходит на карантин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уходит со вторника, 1 декабря, на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Москалькова должна была провести четвёртый всероссийский единый урок «Права человека» для школьников и студентов 1 декабря.
«К сожалению, уполномоченный с завтрашнего дня на карантине… Мероприятие отменяется», — приводит РИА Новости сообщение.
В пресс-службе уточнили, что Москалькова здорова.
Ранее стало известно, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов вернулся на рабочее место после двух недель самоизоляции из-за COVID-19.