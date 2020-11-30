Россия поставила на место США в вопросе Крыма

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти страны не намерены обсуждать ни с одной американской администрацией вопрос обмена санкциями или по теме полуострова Крым. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом он подчеркнул, что Москве и Вашингтону следует плотнее заняться работой над совершенствованием своих взаимоотношений.
По его словам, в вопросе Крыма "обсуждать нечего", поскольку по данной теме "все решено".
"Мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет в никуда, неэффективна", — добавил Рябков.
Он заключил, что в повестке дня не существует темы по взаимообмену ограничительными мерами с США.