Россия поставила на место США в вопросе Крыма

При этом он подчеркнул, что Москве и Вашингтону следует плотнее заняться работой над совершенствованием своих взаимоотношений.

По его словам, в вопросе Крыма "обсуждать нечего", поскольку по данной теме "все решено".

"Мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет в никуда, неэффективна", — добавил Рябков.

Он заключил, что в повестке дня не существует темы по взаимообмену ограничительными мерами с США.