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Россия не будет обсуждать вопрос Крыма и санкций ни с одной администрацией США 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Россия поставила на место США в вопросе Крыма
Фото: ТАСС
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что власти страны не намерены обсуждать ни с одной американской администрацией вопрос обмена санкциями или по теме полуострова Крым. Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом он подчеркнул, что Москве и Вашингтону следует плотнее заняться работой над совершенствованием своих взаимоотношений.
По его словам, в вопросе Крыма "обсуждать нечего", поскольку по данной теме "все решено".

"Мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет в никуда, неэффективна", — добавил Рябков.

Он заключил, что в повестке дня не существует темы по взаимообмену ограничительными мерами с США.
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Политика , Сергей Рябков , МИД , Администрация США , Москва , Республика Крым , США
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