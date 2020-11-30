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Жириновский предпредил Молдавию об «ответном ударе» 

Аргументы Недели 1 час назад
Жириновский предпредил Молдавию об «ответном ударе»
Фото: сайт Госдумы РФ
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна предупредить Молдавию и Украину о готовности нанести удар по Кишиневу и Киеву в случае агрессии против Приднестровья.
По его словам, с любым регионом, где закрывают русские школы, России нужно немедленно прекращать все экономические связи.
Политик отметил, что Приднестровье надо защищать, и предупредить: если хотя бы один солдат Приднестровья будет убит, «мы разбомбим и Кишинев, и Киев, и все остальные регионы».
Ранее новый президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровского региона оперативной группы российских войск.
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Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР , Киев , Молдова
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