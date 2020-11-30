Жириновский предпредил Молдавию об «ответном ударе» 

По его словам, с любым регионом, где закрывают русские школы, России нужно немедленно прекращать все экономические связи.

Политик отметил, что Приднестровье надо защищать, и предупредить: если хотя бы один солдат Приднестровья будет убит, «мы разбомбим и Кишинев, и Киев, и все остальные регионы».

Ранее новый президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровского региона оперативной группы российских войск.