Россия отказалась обсуждать с США тему Крыма

"Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма — но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность", — сказал он.