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Россия не намерена обсуждать с США тему Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Россия отказалась обсуждать с США тему Крыма
Фото: РИА Новости
России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений, но Москве не о чем говорить с Вашингтоном по теме Крыма, а также по обмену санкциями, политика введения которых неэффективна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая онлайн в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".

"Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма — но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность", — сказал он.

"Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", — подчеркнул Рябков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Сергей Рябков , МИД , ООН
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