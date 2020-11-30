Россия отказалась обсуждать с США тему Крыма

России и США надо плотнее работать над совершенствованием взаимоотношений, но Москве не о чем говорить с Вашингтоном по теме Крыма, а также по обмену санкциями, политика введения которых неэффективна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая онлайн в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".
"Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма — но тут обсуждать нечего, это вообще не проблема, все уже давно решено, мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями. Если США хотят наращивать — пожалуйста. В какой-то момент мы покажем, что эта политика ведет никуда, неэффективна. Она продемонстрирует свою непроизводительность", — сказал он.
"Мы не будем обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Этот вопрос решен, он закрыт. Его не существует на повестке дня, его просто нет", — подчеркнул Рябков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".